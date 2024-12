Meteo Giuliacci, "venti gelidi" sull'Italia a Natale: dove nevicherà

20 dicembre 2024 a

Il Natale è alle porte e le famiglie sono pronte a riunirsi. Stando alle ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici e a quanto riportato dal team di Meteo Giuliacci su meteogiuliacci.it , non è remota la possibilità che nei giorni di festa torni la neve in alcune aree del nostro Paese. Ci sarebbero infatti conferme a un vicino scenario movimentato. Che cosa dobbiamo aspettarci? "Le mappe più aggiornate dicono che sì, in diverse zone del Paese, si vedranno scendere i fiocchi", scrivono gli esperti.

Sulla nostra Penisola "soffieranno gelidi venti settentrionali", che renderanno la giornata di Natale "decisamente fredda". Le temperature scenderanno "in generale al di sotto della norma, specie al Centro-Sud". Quali saranno le regioni che verranno interessate dalla neve? Il maltempo "coinvolgerà solo alcuni settori del Paese". Salvi "il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna", dove "splenderà il sole".

Nel resto d'Italia, invece, il tempo sarà "in generale nuvoloso". Momenti piovosi sono attesi "in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia". "Considerate le temperature invernali, non mancheranno le nevicate, che si spingeranno a bassa quota: la neve imbiancherà fino a quote collinari le zone interne di Abruzzo e Molise, mentre sull'Appennino Meridionale e sui rilievi siciliani i fiocchi scenderanno al di sopra di 600-1000 metri", hanno aggiunto i meteorologi.