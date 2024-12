Meteo, Sottocorona: "I fenomeni sono intensi". La data da segnare sul calendario

21 dicembre 2024 a

a

a

Quella appena iniziata sarà una giornata "non male". Parola di Paolo Sottocorona. L'esperto, puntuale come sempre e in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni e anticipato che "qualche pioggia isolatamente moderata" bagnerà "l’Abruzzo, il Molise e la Puglia". Nessun allarme per "gran parte del Nord e del Centro". Situazione, questa, destinata a cambiare già dalla giornata di domani domenica 22 dicembre.

"Qual è il giorno peggiore". Sottocorona: dove si scatena la pioggia

Pare infatti che il maltempo possa riprendersi la scena. La perturbazione, che sta interessando Francia e Svizzera, "verrà arginata dalle zone alpine" ma non salverà "la Valle d'Aosta e l'alta Lombardia", dove "qualche pioggia ci sarà". Piogge "estese ma difficilmente intense", invece, colpiranno alcune aree del Centro e del Sud. Novità anche sul fronte neve. Date le basse temperature, è possibile che sull'Appennino nevichi anche "a quote non altissime".

"Venti gelidi" sull'Italia a Natale. Giuliacci: dove nevicherà

Nessun miglioramento in programma per la giornata di lunedì 23 dicembre, quando "quella piccola zona di maltempo si estende". "Il Nord viene protetto dalle Alpi, ma al Centro e al Sud i fenomeni ci sono e sono intensi", ha spiegato Sottocorona. Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "molto basse sia al Nord che in parte del Centro". La tendenza, però, "indica una diminuzione al Sud, una leggera ripresa al Centro e un forte aumento al Nord".