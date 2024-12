Meteo, un "Natale d'altri tempi": freddo e gelo, cosa ci aspetta

22 dicembre 2024 a

Sarà un "Natale d'altri tempi": è questa l'espressione scelta dal team di 3bmeteo.com per anticipare il tempo che ci aspetta. "Un'irruzione di aria fredda interesserà l'Italia subito dopo il passaggio del fronte perturbato di stasera e ci farà compagnia fino a Natale e Santo Stefano", hanno scritto gli esperti. La diminuzione delle temperature "non sarà eccezionale", hanno specificato, ma "scenderanno sotto la media in diverse regioni". Già a partire da domani si noterano le conseguenze del cambio di rotta. Le temperature saranno "minime all'alba, temporaneamente sopra media al Sud e in linea col periodo congelate in pianura al Nord e nelle valli al Centro".

Quanto al giorno della Vigilia di Natale, invece, le temperature "minime saranno in calo su parte del Sud, massime sotto media su Adriatico e regioni del Sud e in temporaneo aumento al Nord", ha continuato i meteorologi per avvisare gli italiani. Freddo assicurato anche a Natale, quando si registrerà una "diminuzione generale nei valori minimi con forti gelate al Nord fino in pianura e nelle valli del Centro-Sud". "Massime che tornano in media al Nord, altrove senza apprezzabili variazioni. Un leggero sopra media potrebbe interessare il Ponente ligure", hanno aggiunto.