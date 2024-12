INPS Mobile, il presidente Fava presenta la nuova versione dell'app

18 dicembre 2024 a

Il Presidente dell’INPS Gabriele Fava presenterà la nuova versione dell’App “INPS Mobile” il 19 dicembre alle 10.30 a Palazzo Wedekind, a Roma. Tante le novità della nuova applicazione a partire dalla possibilità di personalizzare la pagina principale con i tre servizi più importanti per ciascun utente autenticato, rendendo l’accesso alle informazioni ancora più intuitivo, semplice e immediato. Tra gli strumenti, il simulatore di pensione “Pensami” e il simulatore per il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” e una nuova interfaccia grafica.