Fuori dal coro, il sospetto di Giordano su Mattarella: "Non stupiamoci se..."

18 dicembre 2024 a

Tre fatti si intrecciano nel corso della puntata di mercoledì 18 dicembre di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Il primo è l'intervento del capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori dove ha messo in guardia dalle "sirene del settarismo nazionalistico" sottolineando che il "diritto d'asilo" è un "principio costituzionale". Il secondo è l'avvicinarsi della sentenza di Matteo Salvini a Palermo: Il vicepremier rischia sei anni di carcere nel caso Open Arms, per cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell’estate del 2019, quando era ministro dell’Interno. Il terzo è la lunga scia di violenza da parte di govani e baby gang, spesso italiani di prima generazione, da nord a sud.

Salvini fiducioso: "Attacco politico. I vuoti di memoria di Conte sono penosi"

"Il presidente della Repubblica Mattarella di fronte ai tentativi del governo di cercare di fare qualcosa sull'immigrazione, fa un intervento da porte aperte, fa capire di essere tutto pro-immigrazione, con tutto il rispetto del Presidente della Repubblica", afferma Giordano parlando al pubblico a casa. "E nel frattempo in un tribunale della Repubblica Italiana, dopodomani la sentenza, si processa per sequestro di persona il Ministro dell'Interno che ha cercato di difendere i nostri confini - continua il conduttore - Ma se questo è l'atteggiamento delle altissime istituzioni, poi non stupiamoci se succede quello che succede nelle nostre città...".