Open Arms, Verderami spiazza tutti: perché la sinistra deve sperare in Salvini assolto

Si avvicina l'ora del giudizio per Matteo Salvini, che venerdì entrerà in tribunale a Palermo "a testa alta". Il vicepremier rischia sei anni di carcere nel caso Open Arms, per cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave della Ong spagnola nell’estate del 2019, quando era ministro dell’Interno. Un processo molto politico e di cui si parla nella puntata di mercoledì 18 dicembre di 4 di sera, su Rete 4. "Per quanto riguarda il ministro Salvini, il passaggio è delicato", spiega Francesco Verderami, "certo è sorprendente che ai tempi del governo gialloverde solo lui abbia commesso un reato...".

Salvini fiducioso: "Attacco politico. I vuoti di memoria di Conte sono penosi"

L'editorialista del Corriere della sera parla poi dei possibili "contraccolpi politici" a seconda di come sarà la sentenza. In ogni caso, "non credo che ci saranno scossoni sul governo e penso che al centrosinistra forse andrebbe bene una sentenza di assoluzione", afferma il retroscenista attirando la curiosità degli altri ospiti. Perché l'opposizione dovrebbe tifare per il proscioglimento di Salvini? "Perché martirizzare un politico su un tema come l'immigrazione sarebbe veramente un corpo contundente nella battaglia tra il centrodestra e centrosinistra per quanto riguarda l'immigrazione", commenta Verderami. Insomma, un Salvini condannato diventerebbe un martire delle toghe, catalizzando il dibattito politico.