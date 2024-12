Open Arms, Salvini fiducioso: "Attacco politico. I vuoti di memoria di Conte penosi"

17 dicembre 2024 a

Venerdì 20 dicembre, a Palermo, presso la casa circondariale Pagliarelli, verrà pronunciata la sentenza del processo a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Tre anni di processo per un totale di 24 udienze con 45 testimoni. L’accusa è di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dopo aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell’agosto 2019. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in un'intervista a Il Giornale si dice "fiducioso" e usa parole chiare: "Voglio credere che l’Italia sia un Paese normale, e in un Paese normale chi difende i confini non viene condannato. In caso contrario, sarebbe una pessima notizia per il Paese e un motivo di festa per i trafficanti e per i nemici dell’Italia. Significherebbe che, qui, tutto è concesso".

In caso di condanna, quale sarebbe la sua reazione?: "Certo fa effetto dover essere - da ormai 4 anni - un imputato che spesso va in udienza nelle aule bunker dove sono processati i mafiosi. I miei figli sono un po' preoccupati e mi chiedono tutto, ovviamente, ma sono in pace con la coscienza, curioso più che preoccupato, e in ogni caso andrò avanti a lavorare con impegno e passione. Parliamo di 3 anni di processo, 25 udienze, 45 testimoni dall’Italia e dall’Estero con interpreti, migliaia di documenti, milioni di euro di costi per i contribuenti", dichiara il vicepremier. Il premier, all’epoca dei fatti, era Giuseppe Conte. Condivise le sue scelte? "Ovviamente sì, il mio avvocato Giulia Bongiorno l’ha documentato ampiamente. La verità è che siamo di fronte a un attacco politico, una vendetta della sinistra che ha deciso di mandarmi a processo per eliminare la Lega per via giudiziaria anziché elettorale. Imbarazzanti e penosi i vuoti di memoria di Conte e Toninelli, per giudicare la cui statura umana non occorre scomodare Sciascia", aggiunge.