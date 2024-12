Meteo Giuliacci, che Natale ci aspetta? "Freddo e piovoso o...". Le previsioni

14 dicembre 2024 a

a

a

Manca ormai poco tempo all'inizio delle feste di Natale e dai modelli previsionali è possibile iniziare a dedurre come sarà il tempo in quei giorni. Lo scenario più probabile è quello del GFS e "descrive un periodo natalizio dominato dalla presenza dell'alta pressione, allungata a occupare con decisione il Mediterraneo Occidentale e coinvolgendo, almeno in parte, anche la nostra Penisola", scrive il team de meteogiuliacci.it . Ci potrebbero attendere, dunque, giorni "asciutti e miti, in cui mancherebbero sia il freddo che la neve".

Grande freddo in vista? Sottocorona chiarisce tutto: cosa succede alle temperature

Secondo l'ECMWF, invece, la circolazione atmosferica "potrebbe prendere un'altra piega, con l'alta pressione spostata più a ovest, in una configurazione che vedrebbe aprirsi sul suo bordo orientale un ampio corridoio capace di fare scivolare fredde correnti polari direttamente dal Nord Europa sul Mediterraneo Centrale". Nel secondo caso, hanno spiegato i meteorologi, "aumenterebbero notevolmente le probabilità di un Natale freddo, piovoso e anche imbiancato dalla neve in molte regioni".