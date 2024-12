Meteo, grande freddo in vista? Sottocorona chiarisce tutto: cosa succede alle temperature

14 dicembre 2024 a

La metà di dicembre è arrivata e l’inverno ormai è da giorni sull’Italia. Ma quali sono le temperature che dobbiamo aspettarci? A fare il punto della situazione meteo è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che approfondisce l’andamento delle temperature rispetto alla normalità: “Oggi centro e sud leggermente sopra media, al Sud è chiaro che le temperature sono più alte, ma qui sono più alte delle medie, non sono più alte di quelle del nord, perché quello è normale che lo sia. Nord e parte del centro sostanzialmente con temperature normali o appena un pochino più fredde. Nella giornata di domani si va quasi completamente sottomedia, anche al sud di poco, quindi non si può parlare di grandi freddi, però tutto sommato al nord è quasi normale. Si nota poi la velocità con cui cambiano queste temperature, sono masse d'aria molto grandi che si muovono velocemente, perché lunedì siamo sopra media ma di due-tre-quattro gradi, non poco, al nord e al centro, ancora sotto media al sud. La tendenza nel corso della settimana è per temperature più alte della media della normalità, a fine della prossima settimana punto interrogativo, potrebbe fare un pochino più freddo”.

Ecco poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 14 dicembre, c’è una tendenza ad ulteriore miglioramento al nord, che di questo peggioramento poi in realtà ha risentito ben poco, ancora ci sono piogge moderate in prevalenza al centro e al sud, localmente sul basso Tirreno potrebbero anche essere un pochino più forti. Però questa tendenza all'attenuazione continua, perché nella giornata di domani, domenica 15 dicembre, troviamo soltanto sul basso Tirreno dei fenomeni che possono essere intensi, sennò sono deboli, al più moderati, qualcuno più intenso sul mare, sia sul Tirreno che sull’Adriatico. Poi salendo a centro nord e nord sereno e poco nuvoloso. La situazione di lunedì 16 dicembre ancora continua a migliorare e quindi le piogge restano in parte sull’Adriatico, in parte sul basso Tirreno, ma diventano zone sempre più ristrette, quindi il miglioramento prosegue nei prossimi giorni”.

Sottocorona espone infine le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sempre piuttosto contenute per quanto riguarda il nord, che teoricamente non sale oltre i 10 gradi, centro e sud con valori leggermente superiori. Come vanno le cose? Inizialmente in diminuzione, al nord rimangono stazionarie o addirittura con leggeri aumenti, leggere diminuzioni al centro, diminuzioni più marcate per quanto riguarda il sud”.