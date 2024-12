Inchiesta hacker, Gallo: "Dati usati a scopo confidenziale. Li chiedeva Pazzali"

12 dicembre 2024 a

Enrico Pazzali avrebbe saputo degli accessi abusivi fatti dai suoi uomini nell’Equalize alla banca dati Sdi delle forze dell’ordine per realizzare i "report" e li avrebbe chiesti anche per "interessi personali". È ciò che, in sintesi, avrebbero dichiarato oggi Carmine Gallo e Samuele Calamucci ai pm di Dda di Milano e Direzione Nazionale Antimafia che indagano sui dossieraggi illegali e sulla rete di presunte cyber-spie della banda di via Pattari 6. Da quanto si apprende, in quasi 11 ore di interrogatorio nella caserma sede del ROS di Milano di via Lamarmora, l’ex super poliziotto Gallo e l’hacker-investigatore Calamucci avrebbero negato categoricamente di aver bucato da remoto database secretati e riservati dello Stato, come alcune intercettazioni agli atti dell’inchiesta per associazione a delinquere sembrerebbero suggerire. "Sì, ho sbagliato, ho commesso degli errori, me ne rendo conto. I dossier? Me li chiedeva anche Pazzali, una ventina, lo aggiornavo ogni giorno", avrebbe detto Gallo.

Oltre al nome di Pazzali, i due avrebbero fatto una netta distinzione fra quali clienti della Equalize, fra cui personaggi noti della finanza e dell’imprenditoria italiana indagati nel fascicolo, sarebbero stati a conoscenza dei metodi illegali utilizzati per realizzare i dossier e quali no. Non è tutto. Gli uomini della Equalize di Enrico Pazzali avrebbero collocato i server all’estero perché costavano di meno, sostenendo che fossero necessari al funzionamento del sistema ’Beyond’, il software "aggregatore" che mischia dati "acquisiti illegalmente" e altri estratti da fonti aperte con ’metodi Osint’ (Open source intelligence) per confezionare i dossier contenenti informazioni economico-patrimoniali e reputazionali sui target.