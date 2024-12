Giuseppe Pignatone lascia il Tribunale del Vaticano: "Raggiunti limiti di età"

11 dicembre 2024 a

Giuseppe Pignatone va in pensione e dal 31 dicembre non sarà più presidente del Tribunale del Vaticano. "Nei giorni scorsi, avendo raggiunto i limiti d’età fissati per la magistratura vaticana, Giuseppe Pignatone si è dimesso dalla carica di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Ringraziandolo per il servizio reso in questi anni, nel pomeriggio di ieri Papa Francesco ha accettato le dimissioni a far data dal 31 dicembre", fa sapere il Vaticano.

Pignatone era stato nominato presidente del Tribunale del Vaticano da papa Bergoglio nel 2019, subentrando a Giuseppe Dalla Torre. Ieri era stata resa nota la sentenza, firmata dallo stesso Pignatone, del processo sulla gestione finanziaria del Coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina con tre condanne. In precedenza il magistrato di Caltanissetta aveva presieduto i dibattimenti relativi al processo con imputato il cardinale Giovanni Angelo Becciu.