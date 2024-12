Meteo, il maltempo non molla. Sottocorona: quali sono le regioni nel mirino

09 dicembre 2024 a

a

a

Il maltempo e la neve che ieri, nel giorno dell'Immacolata, sono stati protagonisti delle previsioni meteo di molte regioni, non abbandoneranno in fretta l'Italia e, anzi, domineranno la scena anche nelle prime giornate della nuova settimana. In diretta dallo studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha infatti anticipato che "di nuvole e di piogge non ne mancano" sul nostro Paese. "Siamo in una zona di bassa pressione e il maltempo è quasi uniformemente distribuito", ha spiegato con parole più chiare e indicando la carta.

Cade la neve al nord: dove scatta l'allerta per le prossime ore

"Al Nord la parte più intensa riguarda l'Emilia-Romagna e l'Appennino settentrionale", ha specificato l'esperto, che però ha voluto essere più corretto e aggiungere che "le precipitazioni ci sono ma non particolarmente intense". Almeno "moderate e localmente forti", invece, saranno "quelle che riguardano il Centro e il Sud. Soprattutto sul versante tirrenico". A finire nel mirino dell'instabilità saranno soprattutto "Sicilia, Calabria e Sardegna", dove "c'è la possibilità di fenomeni intensi".

Non è finita, Giuliacci avverte: "Pioggia, neve e freddo", ecco dove

Nessun cambio di passo immediato all'orizzonte. Motivo per cui Sottocorona ha avvisato i telespettatori: "Domani questa situazione non cambia: rimane la stessa struttura sull'Emilia-Romagna". Nella giornata di mercoledì, invece, è attesa "un'attenuazione dei fenomeni, anche se non definitiva". Per quanto riguarda le temperature minime, infine, saranno "sempre basse e assestate su valori più che stagionali" e, stando alla tendenza, "nelle prossime 24 ore non ci saranno variazioni significative".