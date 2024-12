Meteo, non è finita. Giuliacci avverte: "Pioggia, neve e freddo", ecco dove

08 dicembre 2024 a

Non è finita: la cosiddetta "tempesta dell'Immacolata" sta per lasciare l'Italia ma sul fronte del meteo pioggia, freddo e neve continueranno a dominare in varie zone, seppur con meno intensità. A fornire le previsioni del tempo per la settimana che inizia lunedì 9 dicembre è il colonnello Mario Giuliacci, secondo cui un'area di bassa pressione "continuerà a rimescolare nuvole, pioggia e neve su molte zone del nostro Paese".

“Maltempo ovunque”. Sottocorona è senza pietà: piogge veramente intense e venti molto forti