Meteo Giuliacci, freddo e neve dall'Immacolata a Natale: cosa ci aspetta

Domenica 1 dicembre inizia l'inverno meteorologico: cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni? E quali sono le tendenze meteo per il mese? Dopo la tregua di queste ore, già agli inizi della prossima settimana "è attesa una nuova perturbazione2 che farà scendere le temperature "su valori leggermente al di sotto della norma", spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. Una settimana che sarà caratterizzata da fasi di maltempo e nevicate oltre 600-1000 metri sui rilievi del Nord, si legge su MeteoGiuliacci . I modelli previsionali indicano un miglioramento tra il 6 e il 7 dicembre, giusto prima della Festa dell'Immacolata. Ma tra l'8 e il 10 dicembre il freddo invernale tornerà a pungere soprattutto al Centro-Nord e non mancheranno piogge e neve, anche in collina, a ridosso delle Alpi.

Finita qui? Neanche per sogno. "La fase più fredda del mese potrebbe essere quella tra mercoledì 11 e sabato 14 dicembre, quando è possibile la discesa di gelide correnti artiche sul nostro Paese, con brusco abbassamento delle temperature e, almeno nella prima fase, anche diffuso maltempo", spiegano gli esperti di Giuliacci. In questo scenario, è attesa la neve anche in pianura specie al Nord. Avvicinandoci al Natale i modelli previsionali indicano una fase "più stabile" e "più mite" tra il 15 e il 22 dicembre, che potrebbe trascinarsi anche durante le feste natalizie. Ma una sferzata gelida è in agguato per l'ultima parte del mese, e dell'anno con freddo intenso e neve. Parliamo tuttavia di previsioni e tendenze di lungo termine, che andranno necessariamente aggiornate nei prossimi giorni e settimane.