Meteo, Giuliacci “gela” tutti per l'Immacolata: maltempo, neve e virata invernale

Sarà un inizio di dicembre, che coincide anche con l’inizio dell’inverno meteorologico, caratterizzato da gelo e neve. A svelarlo è il colonnello Mario Giuliacci, in un articolo per il portale MeteoGiuliacci.it : “La prossima settimana una perturbazione, in transito tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, porterà maltempo su gran parte del Paese, con freddo e neve a quote relativamente basse soprattutto al Nord. E un'altra, probabilmente più decisa, fase di maltempo invernale sembra probabile durante il fine settimana dell'Immacolata. Intorno al 7-8 dicembre potrebbe davvero arrivare una vigorosa zampata dell'inverno, anche se le ultime proiezioni sembrano aver parzialmente ridimensionato l'evento”.

Atteso il crollo termico. Dove faranno irruzione le "masse d'aria fredda"

L’esperto analizza nello specifico le previsioni del tempo per i giorni dell’Immacolata: “Ci sarà l'arrivo di un'intensa perturbazione nord-atlantica, accompagnata da correnti di aria fredda che porteranno l'ennesimo generale abbassamento delle temperature. Quindi si farà sentire un po' di freddo che però, a differenza di quanto prospettato nei giorni passati, probabilmente non sarà particolarmente intenso. In ogni caso, le temperature le scenderanno, e si posizioneranno su valori capaci di spingere la neve fino a quote relativamente basse”. E' tempo di copriri per bene insomma!