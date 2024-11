Meteo, Sottocorona: quando si blocca il "flusso freddo". Le previsioni

30 novembre 2024 a

Sono attese "precipitazioni fredde" sul medio versante adriatico a causa dell'aria che "arriva dall'Est". Lo ha anticipato Paolo Sottocorona, che, puntuale come sempre, ha diffuso le ultime previsioni meteo. Al Sud, in particolar modo nella Sicilia settentrionale, in Calabria e parte della Puglia, restano dei "fenomeni localmente intensi". Nelle zone, quelle dell'Appennino, bisogna aspettarsi freddo e neve. "Schiarite" prevalenti al Nord e sul medio Tirreno.

Domani il maltempo "si attenuerà sull'Adriatico, ma toccherà parte del Sud, la Sicilia". Sottocorona ha subito precisato, però, che i fenomeni diventeranno "isolatissimi". Lunedì, del maltempo, non rimarrà "nulla". Eccezione fatta per il Sud, dove si registreranno "più nuvole e qualche precipitazione". Situazione, quella meteorologica, che sarà "decisamente più tranquilla".

Non solo. La prima giornata della prossima settimana si contraddistinguerà anche per lo stop del "flusso freddo da Nord-Est". Per quanto riguarda le temperature minime, come dimostrato dal "verde chiaro" della carta mostrata in studio, sono "scese in maniera sensibile al Centro e al Sud". Già domani, tuttavia, "qualche leggero aumento" al Sud c'è. Crollo, invece, in Emilia Romagna e sulle Isole Maggiori.