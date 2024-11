Samuel, bimbo di 6 anni, scrive a Babbo Natale: "Portami una protesi nuova"

29 novembre 2024 a

"Portami una protesi nuova". Samuel, un bimbo veneto di 6 anni, ha scritto la sua letterina a Babbo Natale. Samuel, però, non ha chiesto i soliti giocattoli ma una protesi nuova per il suo femore. Il bimbo è affetto da una malformazione che gli è stata diagnostica quando era ancora nel grembo materno. Per questo ha bisogno di una protesi. Come riportato da "Il resto del Carlino", però, la pioggia che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna a ottobre ha fatto straripare il fiume Idice che, a sua volta, ha allagato il Centro Protesi Inail a Vigorso di Budrio che lavora su protesi come quella che serve a Samuel. Fortunatamente, però, il Centro riaprirà a fine gennaio così la storia sarà a lieto fine.

"Va beh, sono bellissimo anche se ho la gambetta corta - ha scritto Samuel nella sua letterina - La mia protesi non è così semplice da fare. È particolare perché la mia non è un'amputazione, ma una malformazione".