Banana di Cattelan, Justin Sun se la mangia dopo averla pagata 6,2 milioni

L’imprenditore nel settore delle criptovalute che la scorsa settimana ha acquistato per 6,2 milioni di dollari la banana gialla di Maurizio Cattelan, opera d’arte chiamata ’Comedian’ costituita da una semplice banana attaccata al muro con del nastro adesivo, ha mangiato il frutto venerdì a Hong Kong. Justin Sun, nato in Cina, ha staccato il nastro adesivo e si è gustato la banana durante una conferenza stampa tenuta al The Peninsula Hong Kong, uno degli hotel più lussuosi della città. «Ha un sapore decisamente migliore rispetto alle altre banane. Davvero, abbastanza buona» ha dichiarato il tycoon.

L’opera ha suscitato molto interesse al suo debutto nel 2019 all’Art Basel Miami Beach. A un certo punto, un altro artista aveva staccato la banana dal muro e l’aveva mangiata. L’opera aveva attirato così tanta attenzione da dover essere ritirata dall’esposizione. Tuttavia, tre edizioni dell’opera vennero vendute per cifre tra i 120.000 e i 150.000 dollari, secondo la galleria che gestiva le vendite all’epoca. La scorsa settimana, Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute TRON, ha fatto l’offerta vincente all’asta di Sotheby’s a New York. Più precisamente, Sun ha acquistato un certificato di autenticità che gli dà l’autorità di attaccare una banana al muro con del nastro adesivo e chiamarla ’Comedian’. «Personalmente mangerò la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare» aveva aggiunto. Promessa mantenuta e provocazione andata in scena.