Meteo, freddo e neve. Che inverno ci aspetta? Giuliacci: "Rispetto alla media..."

L'autunno è agli sgoccioli e gli amanti degli sport invernali si chiedono che tipo di inverno li attende. Il colonnello Mario Giuliacci, specificando che è impossibile "dare certezze sulle caratteristiche dell'intera stagione" invernale, ha cercato di tracciare uno scenario possibile "a partire dalle proiezioni dei modelli stagionali, che simulano l'andamento climatico sul lungo periodo e possono dare qualche indicazione". Stando alle simulazioni, i mesi in arrivo saranno nel complesso più caldi "rispetto alla media trentennale di riferimento, cioè alla media degli inverni dal 1991 al 2020".

