Meteo, una perturbazione punta l'Italia: gli effetti. Sottocorona e la buona notizia sulle temperature

25 novembre 2024 a

a

a

Via all’ultima settimana di novembre, con qualche cambiamento in vista sul meteo dopo il grande freddo degli ultimi giorni. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce una visione generale del tempo nel suo appuntamento prima di Omnibus: “Questa è la situazione di questa mattina sull’Italia, ci sono delle nuvole molto basse, quindi non con temperatura molto diversa dal suolo, più fredde e più bianche sono quelle più alte più sviluppate che arrivano dall’Atlantico. Non è una perturbazione molto intensa e sostanzialmente non entra sull’Italia, anche se qualcosa in questi giorni a parte l'aumento delle temperature, non ci sarà un peggioramento del tempo, ci sarà un tempo un po' grigio”.

"Quando torna il grande freddo". MeteoGiuliacci: ora c'è la data

L’esperto si sofferma poi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, lunedì 25 novembre, questo grigio di nuvole non intense può dare precipitazioni debolissime, pioviggini essenzialmente e neanche per tutta la giornata, cioè qualche pioviggine, che riguarda soprattutto il medio alto versante tirrenico, sull’Appennino tosco emiliano e Liguria forse appena qualcosa in più. Sulla Francia i fenomeni ci sono, quindi quella perturbazione avanza, però nella giornata di domani, martedì 26 novembre, c'è qualcosa in più, però chiamarla perturbazione o maltempo forse è anche troppo, però su parte dell’Emilia, della Liguria di Levante, Toscana, Appennino tosco emiliano, poi sulle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia qualche precipitazione moderata ci può essere. Non è maltempo forte. Le solite pioviggini possono interessare il centro sud soprattutto sul versante tirrenico, meno su quello adriatico. Nella giornata di mercoledì 27 novembre al nord restano deboli tracce di pioviggine, qualche pioggia appena moderata può interessare questa zona che prende Umbria, Toscana, Romagna e parte delle Marche, sul versante tirrenico ancora qualche incertezza. È un tempo insomma non perturbato, non perfetto, ma la stagione lo consente e lo prevede”.

Giuliacci e la data della svolta polare: "Freddo, pioggia e neve"

Sottocorona conclude il suo focus meteo con uno sguardo alle temperature massime: “Ci sono dei venti meridionali e quindi questo aiuta l'aumento delle temperature. Anche il cielo non sereno durante la notte, ma in parte velato o coperto, mantiene le temperature un po' più alte, soprattutto le minime. Le temperature massime di oggi al nord sono ancora molto basse, al centro cominciano a risalire un poco, quindi a questo punto conta molto anche la tendenza. Nelle prossime 24 ore, quindi domani, le temperature aumentano al nord e al centro, aumentano poco al sud dove però i valori erano un poco più alti, quindi c’è questa tendenza, che si era vista anche nel corso del fine settimana, a una risalita delle temperature verso valori un po’ più normali, in qualche caso avevamo avuto valori ben al di sotto della media. Piano piano rientriamo nella normalità della stagione”.