Meteo, “valori altissimi”. Domina l'alta pressione, Sottocorona: gli effetti sull'Italia

È in arrivo l’ultima settimana di novembre e sull’Italia si sente già da molte parti un grande freddo. Cosa ci si aspetta dai prossimi giorni? È Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, a fare un quadro della situazione nel suo intervento dopo il Tg La7 usando, prima di tutto, la carta meteorologica inglese: “La situazione di oggi è ben rappresentata, sull’Italia è tutto molto largo, tutto molto pulito, ci sono poche linee, anche quelle sottili che rappresentano le isobare, non c'è quasi nulla e questo è tipico della zona di alta pressione, il cui massimo si trova un poco più a est. Come pressione ci sono valori molto elevati, soprattutto per questa stagione, è un valore elevato anche d'estate e per essere inverno è un valore elevatissimo. Per contro, all'altezza delle Isole britanniche, sono fitte ee sono vicine le isobare, significa venti fortissimi e il valore della pressione è un valore limite che si vede di rado in pieno inverno, è un valore bassissimo, quindi pressione altissima in questa zona, bassissima in quella. Parliamo di 2000 km, sulla Terra sono nulla, quindi sono due situazioni completamente opposte, estreme in un senso e nell'altro e così vicine. Noi comunque siamo in una zona di alta pressione e non cambierà molto la situazione, neanche nei prossimi giorni. Questo per avere un’idea, perché questo maltempo non ci minaccia”.

Ed ecco poi nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Il al tempo di oggi, domenica 24 novembre, evidenzia qualche precipitazione molto debole sul versante tirrenico, un po' più sull'alta Toscana e Liguria, appena moderati, un po' di grigio in giro c’è, perché l'alta pressione d'inverno non è solo sole, è tempo stabile che può essere anche un po' grigio e questa è un po' la situazione. Anche nella giornata di domani, lunedì 25 novembre, abbiamo qualche precipitazione appena più consistente sul medio Tirreno, bassa Toscana, alto Lazio, sennò prevale il verde delle pioviggini. Già come ci si affaccia sulla Francia ci sono precipitazioni diverse come intensità. Poi nella giornata di martedì 26 novembre si conferma una situazione di tempo in realtà non incerto, c’è un’alta pressione, che in questa stagione può essere un po' grigia e quindi il tempo può essere un po' grigio”.

Infine Sottocorona conclude il suo quotidiano appuntamento con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al nord ancora molto basse, ancora sotto i 10 gradi, sulle zone Alpine chiaramente le temperature rimangono negative. Al centro e al sud qualche aumento ci sarà oggi. Vediamo se ci sarà anche domani. In effetti leggeri aumenti anche al nord, non sono variazioni molto forti o molto rapide, c'è questa leggera tendenza che si era vista anche ieri, in tutta la settimana avremo questa tendenza, almeno fino a venerdì, a temperature sempre leggermente, un giorno dopo l'altro, più alte”.