Meteo, "il freddo è arrivato": parla Sottocorona. Che tempo ci aspetta

Puntuale come sempre, Paolo Sottocorona ha raggiunto il centro dello studio di Omnibus e ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Molto poche" o "quasi del tutto assenti" saranno, oggi, le piogge. "Quand'anche ci fosse pioggia, è debolissima: in Sicilia, al Gargano, in Toscana, in Liguria", ha premesso, per poi entrare nei dettagli e spiegare: "È una situazione di alta pressione, piogge significative non ce ne sono". L'esperto è passato poi ad analizzare la giornata di domani e ha anticipato che "c'è qualcosa in più". In Liguria e in alta Toscana, "qualche precipitazione" si registrerà. "Diffuse schiarite" soprattutto al Sud.

Irrompe il nuovo fronte freddo. Sottocorona avvisa: occhio agli sbalzi di temperatura

Lunedì, poi, "queste piogge deboli o localmente moderate si estendono". Il tempo che ci aspetta "può essere un po' grigio specialmente sul medio Tirreno", ha continuato Sottocorona. Il Lazio e la bassa Toscana potrebbero finire nel mirino di qualche "precipitazione moderata". Per quanto riguarda le temperature minime, esse "restano basse al Sud, sono scese al Centro", ha concluso. "È arriva il freddo al Sud", ha commentato per concludere. Temperature che, però, tenderanno ad aumentare.