Meteo, non è finita: "Freddo, pioggia e neve". Giuliacci e la data della svolta

Meteo sull'ottovolante: se negli ultimi giorni abbiamo avuto a che fare con freddo dal sapore invernale, pioggia e neve sui rilievi, il tempo nel fine settimana si prospetta soleggiato e senza intense precipitazioni, spiega il team del colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni. Il freddo resta, si legge su MeteoGiuliacci , ma il weekend non vedrà situazioni di maltempo sull'Italia. "La prossima settimana però sono attese altre perturbazioni", spiegano gli esperti.

I modelli previsionali, infatti, indicano una prima "debole perturbazione" in azione tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, con piogge "deboli e isolate" su Liguria, Lombarda, Emilia. Toscana, Lazio e Campania. Tra venerdì 29 e sabato 30 novembre aumentano le probabilità di un ingresso di aria fredda capace di dare una sferzata invernale sull'Italia. Il gelo proveniente da Est può far crollare le temperature e generare una fase di maltempo concentrata soprattutto al Centro e al Sud. "Nuove piogge anche nuova neve", spiegano i meteorologi, sul versante adriatico dell'Appennino Centrale sopra gli 800-1200 metri. Tuttavia siamo ancora nell'ambito dei modelli previsionali, per indicazioni più accurate bisognerà attendere i prossimi giorni.