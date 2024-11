Meteo, irrompe il nuovo fronte freddo. Sottocorona: ecco gli sbalzi di temperatura

22 novembre 2024 a

a

a

Il penultimo weekend di novembre è arrivato e continuano i saliscendi delle temperature sul territorio italiano. Che bisogna aspettarsi quindi dal meteo? Ecco le risposte di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata odierna di Omnibus: “La situazione di oggi è piuttosto articolata, perché sta passando un nuovo impulso, un fronte freddo, c’è stato questo sbalzo di temperature. Al sud sono sempre rimaste piuttosto basse, ma sulle zone del centro abbiamo avuto diminuzioni molto forti ieri, aumenti molto forti questa mattina, diminuzioni molto forti domani, cioè da una mattinata all'altra 8-10 gradi di differenza, insomma non è una cosa molto consueta per essere buoni. Sull’atlantico c'è una zona di maltempo molto forte che andrà a interessare le isole britanniche nel corso del fine settimana, è una cosa piuttosto forte anche quella”.

"Tempesta artica e crollo delle temperature": la data da segnare

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “Nella giornata di oggi, venerdì 22 novembre, ci sono schiarite al nord e oltretutto il cielo sereno ha accentuato le temperature molto basse, ieri è nevicato a quote bassissime, però ormai ci sono schiarite. Ci sono invece al centro e al sud precipitazioni che via via si sposteranno, si attenueranno, però in qualche caso complessivamente, specie sulle zone interne e sul basso Tirreno, potrebbero essere precipitazioni di una certa consistenza, insomma piove anche abbastanza forte. Domani, sabato 23 novembre, tutto questo si esaurisce. Ecco perché dicevo che gradualmente scompare. Domani qualche debolissima precipitazione al sud, in Sicilia, ma ben poco, un po' di grigio che può interessare Liguria e Toscana, ma insomma è un tempo complessivamente piuttosto stabile. Poi nella giornata di domenica 24 novembre c'è qualche pioggia, non è maltempo, perché andremo in una zona di alta pressione, però essendo quasi inverno qualche pioggia, qualche annuvolamento c'è insomma, però niente di particolarmente intenso”.

La "tempesta Caetano" è alle porte: dove arriveranno freddo e neve

Sottocorona infine si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono ancora molto basse, spesso sotto i 10 gradi, non solo al Nord ma in parte anche sulle Marche, sull’Umbria, sulle zone dell’Appennino, anche quelle delle zone centrali non saranno altissime, perché per l'ora delle massime, cioè metà giornata, l'aria fredda comincia a entrare. La tendenza rispetto a oggi è di forti diminuzioni, fortissime diminuzioni al sud, dove questa volta l'aria fredda arriva, ancora in diminuzione al centro, stazionarie o qualche piccolo recupero, specie in zona alpina, per quello che riguarda le zone del nord”.