Meteo, "tempesta artica e crollo delle temperature": la data da segnare

21 novembre 2024 a

a

a

Una tempesta artica attraverserà presto il nostro Paese "con venti estremi e fenomeni intensi" per spostarsi verso il Centro-Sud. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it , lo conferma. Non mancheranno rovesci, che saranno "più diffusi nelle zone interne delle regioni tirreniche, ma in parziale sfondamento anche verso le adriatiche. I cumulati più importanti si prevedono su Lazio, Campania e Calabria". Domani sera, a causa di uno spostamento della perturbazione verso i Balcani, "assisteremo a un miglioramento generale". Il "weekend sarà tutto sommato buono anche se avremo un ulteriore crollo delle temperature minime", hanno anticipato gli esperti.

Sottocorona: “Sul filo degli zero gradi”. Irrompe il freddo, Italia tagliata in due: quanto durerà

Cambio di passo atteso per la giornata di domenica, quando il cielo "si coprirà al Nord e su parte del Centro". I meteorologi dicono di più: "All’improvviso si formerà un ciclone sorprendente, anomalo, eccezionale, molto lontano dall’Italia ma con caratteristiche tropicali in Europa". Le "correnti associate all’uragano si percepiranno sul nostro Paese come un flusso caldo e umido che porterà nubi e qualche pioggia specie sul settore occidentale. Sul Regno Unito, tra Olanda, Danimarca e Norvegia sembrerà di essere ai Caraibi con un ciclone pazzesco capace di portare in Europa, a Novembre, gli umidissimi tropici", hanno aggiunto gli esperti.