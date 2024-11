Meteo, Sottocorona: “Sul filo degli zero gradi”. Irrompe il freddo, Italia tagliata in due: quanto durerà

21 novembre 2024 a

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? È in arrivo il grande freddo definitivo? A rispondere a tutte le domande sulla situazione meteo dell’Italia è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, che fa un quadro generale del tempo: “Questa linea, questo arco di nuvole che sta attraversando l’Italia, sta passando le regioni del centro non è molto vistoso, non sembra una cosa particolarmente intensa, in realtà di piogge non ne sta dando molte, o comunque non forti. Però segna il limite dell’aria fredda, quella che è entrata in maniera piuttosto vistosa. Per avere un'idea su tutta la Pianura Padana, ma anche in Toscana e a Firenze, siamo sul filo dello zero, più uno meno uno, insomma temperature di questo tipo. Roma è tornata intorno ai sei-cinque gradi, fuori dalla città anche quattro, Napoli tredici, Lamezia Terme diciannove, quindi il salto è molto brusco ed è molto netto. Questo è l'ingresso dell'aria fredda, però vediamo che cosa succede anche in prospettiva attraverso una carta che ci dà la temperatura dell'aria in quota perché è quello che comanda, chi sta sopra comanda. L'Italia si trova in questa zona con l'aria più fredda al nord e il colore che va verso il giallo sono temperature decisamente meno fredde, questa è una situazione prevista per la giornata fra oggi e domani, per questa notte. La carta successiva ci dà una carta prevista per sabato e l'Italia comincia a rientrare in una zona decisamente meno fredda, mentre l'aria più gelida si sposta sulla penisola balcanica

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “Nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre, ci sono ancora piogge previste fra Alta Toscana e Liguria di Levante, ma la tendenza è ad una attenuazione. E poi quelle del centro e del sud non particolarmente intensa, al più moderate. Domani, venerdì 22 novembre, deciso miglioramento al nord, ma già entro la giornata di oggi. Al centro e al sud fenomeni anche intensi sulle zone interne del centro, sul basso Tirreno, meno sulle Isole ma sicuramente il grigio c’è, fenomeni molto intensi al di là dell’Adriatico, però arriviamo alla giornata di sabato 23 novembre in cui tutto si calma, restano delle nuvole e qualche debole precipitazione su Calabria, Sicilia e Liguria, ma insomma parliamo di piccole cose, il tempo è decisamente più stabile, con ingresso di aria un pochino meno fredda come minimo”.

Sottocorona si sofferma infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al nord si resta ampiamente al di sotto dei 10 gradi e d'altra parte partiamo dai valori che abbiamo visto, qualcosa di più ma non tantissimo al centro e qualcosa in più sicuramente al sud. La tendenza delle temperature massime nelle prossime 24 ore evidenzia ancora qualche diminuzione al centro, al nord qualche timido segno di recupero, al sud temporaneamente ci sono degli aumenti. Il sud resta un po’ staccato dalla circolazione di aria fredda”.