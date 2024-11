Meteo, freddo temporaneo? Sottocorona: perché "è un inganno"

18 novembre 2024 a

a

a

Il freddo sta arrivando. Parola di Paolo Sottocorona. "Si è parlato di temperature che, fino a sabato, sono state molto basse, invernali al Centro-Nord. Adesso sono risalite, ma è un inganno perché riscenderanno", ha detto per anticipare ai telespettatori di Omnibus le previsioni della settimana appena iniziata. Non mancano le nuvole sull'Italia, ma "non ci sono fenomeni intensi". Attese solamente "debolissime piogge". Oggi, "escludendo la parte più settentrionale", la mappa registra il colore verde chiaro, "che indica qualche goccia di pioggia", ma niente di più.

Giuliacci: "Correnti artiche e maltempo". La data del cambio di passo

Domani, invece, "questo leggero maltempo" inizierà ad avere "qualche configurazione più sostenuta". Dove? "Soprattutto sul basso Tirreno e al confine alpino", ha specificato l'esperto. Il vero cambiamento, però, si noterà dalla giornata di mercoledì, quando il tempo "cambia veramente". "Le zone alpine, quelle del Centro e del Sud, soprattutto sul versante tirrenico" verranno toccate da "precipitazioni forti". Per quanto riguarda le temperature minime, esse tendono a salire ma, come premesso, solo temporaneamente.