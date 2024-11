Meteo, Giuliacci: "Correnti artiche e maltempo". La data del cambio di passo

17 novembre 2024 a

Da qualche giorno l'Italia sta facendo i conti con un anticipo di inverno, ma la settimana in arrivo potrebbe riservare vere e proprie sorprese. Oltre alle già basse temperature, il maltempo potrebbe tornare a sferzare alcune regioni del nostro Paese e la neve potrebbe iniziare a cadere in alcune aree circoscritte. L'esperto de ilmeteo.it Andrea Giuliacci, parlando con l'Adnkronos, ha cercato di tracciare possibili scenari. "La settimana inizierà con una debole perturbazione che tra lunedì e martedì porterà un po' di nuvole su gran parte d’Italia, ma con poche piogge per lo più concentrate sulle regioni tirreniche, mentre le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo", ha detto per esordire.

Il giorno della svolta artica: "Freddo, pioggia e neve in pianura". Scatta l'allerta

Il cambio di passo ci sarà alla fine della giornata di martedì, quando "arriverà una più intensa perturbazione, accompagnata da correnti fredde d’origine artica: mercoledì sarà quindi una giornata nuvolosa e a tratti piovosa in gran parte delle nostre regioni, con temperature quasi dappertutto in calo, molto vento al Centro-Sud e neve sulle Alpi localmente anche sotto i 1000 metri". Non è tutto. "Un’altra perturbazione, in rapida successione, attraverserà l’Italia tra giovedì e venerdì, con piogge diffuse su gran parte del Paese, venti burrascosi sui mari attorno alla Penisola e nuove nevicate sulle Alpi fino a quote insolitamente basse per il periodo. Nella parte centrale della settimana ci attende quindi un assaggio di tempo invernale", ha concluso.