Meteo, Sottocorona: "C'è un cambiamento". Pioggia e freddo, le previsioni

C'è chi parla di un assaggio di inverno improvviso e chi, invece, tende a normalizzare e a dire che, per essere alla metà di novembre, il crollo delle temperature non deve destare stupore. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha usato parole chiare: "C'è qualche incertezza del tempo: le ombre verdi indicano precipitazioni debolissime. Giornate un po' grigie, ma anche zone di schiarite", ha detto per tratteggiare la situazione che ci aspetta nelle prossime ore.

Crollo delle temperature record per novembre: "A Roma 2 gradi". I giorni gelidi

Domani "c'è qualcosa in più", ha continuato l'esperto. Di che si tratta? "Piogge deboli su tutti i versanti tirrenici, moderate sull'alta Tosacana, sull'Appennino e in qualche caso anche localmente forti. Il grigio e qualche pioggia iniziano a entrare di più", ha scandito per poi ribadire: "C'è un cambiamento". Per lunedì non è previsto un "peggioramento marcato", ma al Centro e al Sud si registreranno piogge "in prevalenza deboli ma localmente moderate". Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "ancora basse", anche se la tendenza è "in recupero", ha concluso Sottocorona.