Meteo, arriva il freddo polare. Giuliacci indica la data della "svolta"

15 novembre 2024 a

a

a

È in arrivo un'ondata di freddo polare che farà crollare drasticamente le temperature. Le condizioni meteorologiche autunnali lasceranno spazio a "un brusco anticipo d'inverno, con freddo e neve che diventeranno i veri protagonisti delle condizioni meteo in Italia". Parola del colonnello Mario Giuliacci, che su ilmeteo.it ha diffuso le ultime previsioni. Cambio di passo, questo, che non caratterizzerà il fine settimana, nel quale il tempo sarà "asciutto".

In arrivo "qualcosa di diverso". Sottocorona: cosa succede nel weekend

Qual è, dunque, la data da segnare in rosso sul calendario? Stando alle ultime proiezioni dei modelli, ha spiegato l'esperto, "la svolta arriverà con un nucleo di aria gelida di origine polare che intorno al 20-21 novembre farà irruzione anche sulla nostra penisola". Che cosa dobbiamo aspettarci? In tutta Italia, "le temperature caleranno in modo brusco, scendendo di alcuni gradi al di sotto della norma, ovvero su valori tipici di dicembre".

Crollo delle temperature record per novembre: "A Roma 2 gradi". I giorni gelidi

Non mancherà il maltempo: si registreranno "piogge sparse" in gran parte del Paese. Poi Giuliacci ha "sganciato la bomba": inizieranno a cadere sul nostro territorio fiocchi bianchi. La neve arriverà su "tutto l'arco alpino, spingendosi anche al di sotto dei 1000 metri e con accumuli che in quota si aggireranno attorno ai 20 centimetri". La fase fredda, però, "pare destinata a non durare molto", ha annunciato il meteorologo. Tra il 24 e il 28 novembre è possibile un rialzo dei valori termici.