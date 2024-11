Meteo, Sottocorona: temporali in un'area "già provata". Occhio alle temperature

13 novembre 2024 a

Da una parte, nell'area del Mediterraneo, a causa delle temperature del mare, "ci sono temporali, che si sono spostati sul Tirreno"; dall'altra, continua a esserci una zona, che prende le Baleari, dove "ci sono ancora precipitazioni", che continuano così a "tenere sotto pressione una zona già duramente provata". Questo è il quadro che Paolo Sottocorona ha illustrato a Omnibus per diffondere le ultime previsioni meteo. C'è chi parla già di freddo e del ritorno del maltempo. Ma come stanno veramente le cose?

Oggi, soprattutto sul Tirreno, si registrano "fenomeni intensi, che arrivano a toccare la Campania, la Sicilia". Sulle altre zone, forse, "qualche debolissima pioggia". Domani "questa instabilità si sposta soprattutto al Sud". C'è, però, "un ritorno dei venti sul medio versante Adriatico e al Sud, con qualche fenomeno consistente". Venerdì, poi, "tutto si va a ridurre" ma "prende bene" le regioni meridionali.

Per quanto riguarda le temperature minime, il meteorologo ha anticipato che saranno "sempre basse". Argomento, questo, molto richiesto dai telespettatori, che iniziano a domandarsi quanto è necessario coprirsi. Secondo la tendenza, esse saranno "in leggerissimo aumento sulla Penisola e in diminuzione sulle zone alpine", ha concluso.