Meteo, Sottocorona: "Qualcosa si muove". Dove arriva la pioggia

Prima di affrontare le previsioni del tempo per l'Italia, martedì 5 novembre, Paolo Sottocorona fa sapere che l'allerta per la zona di Barcellona sembra superata: "Ieri per tutta la giornata ci sono stati temporali ma da questa notte e le prime ore di questa mattina non ci sono più precipitazioni, speriamo che sia definitivo questo miglioramento", afferma il meteorologo nel Tg La7 sull'alluvione in Spagna. In Italia, invece, che tempo ci aspetta? "Assolutamente stabile", è la fotografia odierna macchiata solo da qualche nuvola e dalla "possibilità reale di nebbie in pianura nelle prime ore del mattino".

Tuttavia, "si comincia ad affacciare qualcosa fra Calabria e Sicilia, forse qualche pioggia", spiega il meteorologo che fa sapere come domani, mercoledì 6 novembre, sono attese lievi piogge in queste regioni del sud, in Sardegna e qualche zona del centro. "C'è la possibilità di qualche fenomeno significativo, nel senso di una certa intensità, ma isolatissimo", spiega Sottocorona. Giovedì 7 novembre sulla penisola rimane tutto sostanzialmente uguale, con piogge in Sardegna ma che riguarderanno sopratutto il mare, ma è segnale che "qualcosa si muove". Ancora deboli e isolate precipitazioni su Sicilia e Calabria ionica.