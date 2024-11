Meteo, in Italia si abbassano le temperature. Sottocorona: in Spagna ancora temporali

04 novembre 2024 a

a

a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, regala il suo consueto focus quotidiano sul tempo in Italia, concedendosi però anche una parentesi sul meteo atteso in Spagna, dove si è assistito ad un disastro mai visto prima nel Paese per colpa delle piogge torrenziali, che hanno causato centinaia di morti (il bilancio finale purtroppo è ancora da scrivere): “La situazione di oggi vede una quasi totale assenza di nuvole sull’Italia. Ma inevitabilmente va data un’occhiata a cosa succede sulla Spagna. Nuvole intense non ce sono, c’è una piccola macchia bianca all’altezza di Barcellona, dove ci sono ancora temporali, anche nella notte. Questa zona si sta spostando verso est e che quindi lascerà la zona dove ancora ci sono temporali. Ieri nel pomeriggio e in serata ci sono stati anche a Valencia, per carità parliamo di situazioni che non hanno niente a che vedere come intensità con quello che è successo, ma come spesso ripetiamo anche una normale pioggia in una situazione devastata come quella sicuramente non aiuta”.

"Sole ma entra aria fredda". Meteo Giuliacci: dove arrivano le nuvole

Ed ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, in Italia ci dice che qualche nuvola, poi compare qualche pioviggine, soprattutto al sud. Domani, martedì 5 novembre, più nuvole e più grigio ed è più probabile la presenza di qualche precipitazione molto debole al sud, in Calabria forse nella parte meridionale ionica anche moderata. Un qualcosa che viene confermato nella previsione di mercoledì 6 novembre, in cui già abbiamo ancora molte nuvole, ma piogge sostanzialmente non ce ne sono. Tra Sicilia e Calabria una piccola zona con forse qualche fenomeno moderato, ma è una situazione molto ristretta e molto localizzata”.

"Quando arriverà il freddo". Giuliacci: temperature in picchiata

Sottocorona conclude l’appuntamento dando uno sguardo alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Il tutto si è un po' abbassato, sia le massime che le minime, ma la stagione prima o poi si fa sentire. Sono valori con massime intorno ai 20-22 gradi, insomma non sono disprezzabili in questa stagione. La tendenza nelle prossime 24 ore è di leggerissime diminuzioni al nord e sulle isole, ma sono variazioni molto piccole, le temperature cambiano molto poco”.