Meteo, Giuliacci: "Quando arrivano pioggia e freddo". I giorni del cambio di rotta

Il bel tempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni sta per cedere il passo, ma che tipo di cambiamento ci viene prospettato dalle ultime previsioni meteo? Nella seconda parte della settimana, spiega il colonnello Mario Giuliacci, avremo presto un "parziale indebolimento" dell'anticiclone ma non ci sarà un peggioramento rilevante perché porterà solo piogge isolate e non in tutte le regioni. Le date da segnare sono giovedì 7 e venerdì 8 novembre, "quando in molte zone del Sud il cielo tornerà a coprirsi di nuvole che, però, porteranno qualche pioggia solo su alcune zone, e in particolare su Calabria, Sicilia e Sardegna", spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci . Insomma, un peggioramento limitato al Sud e alle Isole, che non sarà neanche di forte intensità.

L'autunno vero, con temperature più basse e precipitazioni importanti, potrebbe arrivare "a metà della prossima settimana, intorno al 13-14 novembre, quando la pioggia potrebbe tornare a bagnare gran parte d'Italia, accompagnata tra l'altro dall'irruzione di correnti più fredde", spiega il meteorologo sulla scorta dei modelli matematici. Allora avremo un calo "sensibile" delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.