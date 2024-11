Piacenza, assalto armato da film in una sede Dhl: bottino da 1 milione di euro

03 novembre 2024 a

Colpo, come in un film, nella sede Dhl a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Un banda di ladri, formata da almeno 10 individui, ha fatto irruzione con le armi nel piazzale della ditta. Altri complici hanno impedito l’arrivo delle forze dell’ordine, parcheggiando auto e furgoni rubati di traverso lungo tutte le vie di accesso alla zona. Poi hanno dato fuoco ai veicoli e disseminato le strade con chiodi a tre punte. I ladri, secondo i primi accertamenti, avrebbero portato via un bottino del valore di almeno un milione di euro.

Minacciando le due guardie giurate con delle pistole, i rapinatori hanno preso il materiale (tablet, smartphone, pc portatili), hanno riempito il furgone e si sono dati alla fuga verso il Cremonese, attraverso l’autostrada. Per trovarli i carabinieri di Piacenza si stanno coordinando anche con i colleghi delle province limitrofe. In corso l’inventario per quantificare l’entità del furto.