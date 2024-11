Meteo, quando finisce il caldo? Giuliacci: "A partire da...". La data da segnare

01 novembre 2024 a

Giorni all'insegna dell'alta pressione e un quadro tendenzialmente stabile. Chi per il ponte di Ognissanti si è messo in viaggio, è rimasto sorpreso dal clima mite e dalla mancanza di piogge. Lo conferma il colonnello Mario Giuliacci nel suo ultimo intervento pubblicato su meteogiuliacci.it . "L'alta pressione farà sentire in modo evidente la sua presenza nelle prossime ore. Questo significa che oggi il tempo rimarrà asciutto, con il sole che splenderà praticamente in tutta Italia", ha scritto. Qualche temporaneo annuvolamento "si presenterà più che altro in Sicilia e in Sardegna", ha continuato. La nebbia, invece, sarà ben presente "in Pianura Padana e nelle valli del Centro", ma si attende un "rapido dissolvimento".

"Anticipo di estate di San Martino". Ma c'è la data del calo termico

Occhio alle temperature. Nel pomeriggio, infatti, si registreranno "valori ben al di sopra della norma". "Un caldo anomalo che si avvertirà chiaramente anche in montagna, dove lo zero termico arriverà a sfiorare i 4000 metri, quindi quote che solitamente si osservano nel periodo estivo", ha spiegato il meteorologo. Qualche novità è attesa per i prossimi giorni: è possibile, infatti, che il caldo si attenui, "ma solo a partire da domenica e sempre nel contesto di una situazione dominata dall'alta pressione", ha concluso.