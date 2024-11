Meteo, Sottocorona: "Sembra una maledizione". Che succede in Spagna

01 novembre 2024 a

La pioggia caduta sulla regione di Valencia ha causato morte e distruzione. Forti sono la preoccupazione e lo sgomento in Spagna. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, è partito proprio dagli aggiornamenti meteo sul Paese colpito. "Sembra una maledizione, sembra fatto apposta": così, con un espressione dai contorni forti, l'esperto ha anticipato come sarà il tempo nelle prossime ore nell'area tra Barcellona e Valencia. "Ci sono temporali, queste macchie li rappresentano", ha spiegato indicando la carta, per poi aggiungere: "Al momento non stanno toccando la costa, ma sono molto vicini. Tutto si va calmando, ma non è ancora risolto. Qualche fenomeno c'è anche nelle zone nuvolose che si avvicina alla Sardegna".

Per quel che riguarda l'Italia, così come nei giorni scorsi, "qualche nuvola in più" c'è sulle Isole Maggiori. Sulla Penisola, invece, il tempo sarà "sereno o poco nuvoloso". In altre parole, il quadro è stabile. "Situazione simile" domani, con la sola differenza della presenza di "poca pioggia e un po' di grigio" sul Tirreno e marginalmente anche il basso Tirreno. Nessuno stravolgimento anche domenica. Le temperature minime, ha aggiunto Sottocorona, "sono scese un po' al Nord e al Centro".