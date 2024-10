Meteo, come sarà la notte di Halloween? Le previsioni di Giuliacci

30 ottobre 2024 a

È tutto pronto per la notte di Halloween. Domani sera, tra zucche e pipistrelli, molti bambini busseranno alle porte degli italiani per pronunciare la famosa formula con cui si tenta di acchiappare più dolcetti possibili. Ma il tempo sarà favorevole? A diffondere le ultime previsioni meteo è il colonnello Mario Giuliacci. La settimana "per il momento è stata dominata dall'alta pressione, che sta portando sull'Italia condizioni particolarmente stabili, con piogge quasi del tutto assenti, qualche nebbia e temperature al di sopra dei valori tipici del periodo".

Quadro, questo, che stando a quanto scritto dall'esperto nell'intervento pubblicato su meteogiuliacci.it , rimarrà stabile anche nei prossimi giorni, "caratterizzando quindi anche il tempo della notte di Halloween, che è destinata a trascorrere senza il disturbo di perturbazioni organizzate". In altre parole e sulla base delle indicazioni provenienti dai modelli previsionali, la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, "sarà in prevalenza stellata". Un po' di nuvolosità è attesa, ma sarà "innocua", ha assicurato il fisico dell'atmosfera.

"Qualche fastidio, al massimo, potrebbe arrivare da dei banchi di nebbia in formazione sulle pianure del Nord, lungo le coste dell'Alto Adriatico e nelle valli del Centro, specie in Toscana e Umbria", ha spiegato il meteorologo. Attenzione alle temperature minime, che "faranno registrare valori al di sopra della norma". In quali regioni? "Sono attese minime intorno a 10 gradi a Milano, 11 gradi a Roma, 12 gradi a Napoli", ha concluso.