Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Calabria. È stata registrata alle 20,51 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza e a una profondità di 21 chilometri. Da quanto si è appreso, al momento non si registrano danni a persone o cose, ma solo un po' di paura. Qualcuno è anche sceso in strada per timore di successive scosse.