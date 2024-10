MeteoGiuliacci, quando arriva il freddo dell'inverno: c'è la data per la neve e il gelo

26 ottobre 2024 a

Stiamo assistendo ad un autunno parecchio piovoso, con temperature che però son quasi sempre rimaste al di sopra della media del periodo, in particolare al sud Italia. Ma l’arrivo dell’inverno è dietro l’angolo. E con questo anche il freddo e la neve, come riferisce MeteoGiuliacci: “Il brusco abbassamento delle temperature atteso per i primi giorni di novembre potrebbe allora aprire le porte a interessanti e clamorosi scenari nevosi che ci proietterebbero avanti nel calendario a una situazione tipicamente invernale. Intorno al 3-4 di novembre è probabile l'irruzione sull'Italia di gelide correnti polari che dovrebbero causare un brusco crollo delle temperature, destinate così a scendere di diversi gradi al di sotto della norma, in pratica su valori tipici di fine dicembre o inizio gennaio”.

Il sito meteogiuliacci.it si focalizza poi sulle possibili nevicate: “In base alle mappe più aggiornate, sembrerebbe davvero esserci occasione per vedere la neve fino bassa quota. Lunedì 4 e martedì 5 potrebbero infatti essere giornate di maltempo al Centro-Sud, con piogge diffuse accompagnate da nevicate sulle zone montuose e, sul versante adriatico dell'Appennino Centrale, i fiocchi potrebbero spingersi fino a quote collinari. Le proiezioni di freddo e neve sono inevitabilmente viziate da un grado di affidabilità non elevato, perché si tratta di una tendenza a 7-10 giorni, e sulla durata e intensità dell'anticipo di inverno chiaramente l'incertezza della previsione aumenta. Tuttavia, se davvero dovessero realizzarsi scenari proposti attualmente dai principali modelli previsionali, potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una fugace apparizione di freddo e neve: le proiezioni attuali – spiegano ancora gli esperto meteo - infatti suggeriscono che le temperature sarebbero destinate rimanere insolitamente basse per diversi giorni, aprendo così le porte ad altre possibili nevicate a bassa quota”.