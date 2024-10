Milano, furto dalle banche dati nazionali: arresti. Rubate anche informazioni su politici

25 ottobre 2024 a

Ancora un'inchiesta su informazioni riservate sottratte, anche di politici, da importanti database nazionali per la sicurezza. Furto di dati e di informazioni "sensibili e segrete" dalle banche dati nazionali hanno portato la procura di Milano a eseguire un’ordinanza di sei misure cautelari (quattro arresti domiciliari e due interdittive) e al sequestro di alcune società. L’indagine del nucleo investigativo di Varese, coordinata dalla Dda della procura di Milano, riguarda "alcuni presunti appartenenti un’organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all’esfiltrazione" di informazioni segrete e sensibili conservate nelle banche dati strategiche nazionali (Sdi, Serpico, Inps, Anpr, Siva).

"Sono state eseguite decine di perquisizioni in Italia e all’estero" si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Milano Marcello Viola. Tra gli indagati risultano anche ex appartenenti a forze di polizia. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici. I furti, secondo la ricostruzione della procura, sarebbero avvenuti pure su commissione, e avrebbero avuto tra gli obiettivi anche esponenti politici. "Ritenuto che sussistono specifiche ragioni di interesse pubblico" è stata convocata, per le ore 11.30 di domani 26 ottobre, una conferenza stampa in procura a Milano, tra i presenti è atteso anche il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo.