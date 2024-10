Meteo, "niente di buono". Sottocorona: la data del ritorno del maltempo

23 ottobre 2024 a

a

a

Il maltempo torna a minacciare l'Italia. Lo conferma anche Paolo Sottocorona, che partendo dalla mappa indica quali sono le zone a rischio. Così inizia l'ultima puntata di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7. Le nuvole interessano il nostro territorio "da Nord a Sud", ma non sembrano destare grande preoccupazione. Al momento, è attesa solo "qualche precipitazione", dice, ma "la giornata non promette niente di buono". Se si considera la previsione delle piogge in tutte le 24 ore, una fascia di instabilità "attraversa la Toscana e va a prendere Emilia-Romagna, Veneto, zone di Nord-Ovest e Marche".

"Ombrelli aperti": ecco dove pioverà ancora. Occhio alle temperature

Quindi l'esperto precisa: "È maltempo, non fortissimo ma molto forte sì". Nelle prossime ore, "attenua i fenomeni sulla Toscana e in parte sull'Emilia e prende la parte interna verso la Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia". Qualche "fenomeno isolato" sulle zone di Nord-Ovest, al Sud "quache debole pioggia". Nella giornata di venerdì, poi, quell'instabilità fa un passo indietro per lasciare spazio a una nuova fase "molto intensa" che prende "la Liguria, l'alta Toscana, l'Emilia, la Lombardia", avvisa Sottocorona.