Meteo, quando arriva il "freddo vero"? Giuliacci indica la data da segnare

È tempo di tenere a portata di mano maglioni e sciarpe? In queste settimane di autunno, il caldo ha avvolto il Sud e scatenato un generale rialzo termico. Quando arriverà il primo assaggio "di freddo vero, di stampo invernale?". A questa domanda ha provato a rispondere Mario Giuliacci nell'ultimo intervento pubblicato su meteogiuliacci.it . Stando ai modelli previsionali, le temperature potrebbero subire una prima variazione "in largo anticipo rispetto a quanto indicato sul calendario". Se fino a qualche tempo fa si parlava del 27 o del 28 di ottobre, adesso pare che il cambio di passo possa slittare di qualche giorno.

Le ultime mappe aggiornate "vedono l'irruzione di fredde correnti polari sul nostro Paese nei primissimi giorni di novembre: in particolare l'aria fredda dovrebbe arrivare proprio tra venerdì 1 e sabato 2 novembre, e portare un po' di freddo insolito per il periodo, specie sul versate adriatico", si legge. Poi il meteorologo ha voluto fare chiarezza: "Non si sta parlando di gelo da pieno inverno, per quello bisognerà attendere più a lungo. Le temperature scenderanno al di sotto della norma, ma senza esagerare: ci attendono cioè valori tipici di fine novembre o inizio dicembre", ha scritto.