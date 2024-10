Meteo, Giuliacci: "Pioggia e crollo delle temperature". I giorni del ribaltone

16 ottobre 2024 a

Una fine di ottobre piovosa ma non solo, con un deciso crollo delle temperature e la neve che tornerà a imbiancare i rilievi alpini. Cosa ci aspetta sul fronte del meteo da qui fino alla fine del mese? Lo spiega il colonnello Mario Giuliacci nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni e le tendenze fino al 31 ottobre. In questo frangente saremo alle prese con "tre eventi di rilievo", spiega il volto noto del tempo sul web e in tv con un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Una concatenazione di eventi per effetto della quale su 15 giorni ben 10 saranno dominati dalla pioggia.

Andiamo con ordine. La prima fase sarà "tra giovedì 17 e lunedì 21 ottobre - spiega Giuliacci - quando una perturbazione giunta dal sud della Francia genererà un ciclone che attiverà piovosi venti di Scirocco", con temperature al di sopra della media al sud e sulle regioni adriatiche. Tra sabato 19 e domenica 20 ottobre buona parte dell’Italia sarà sotto la pioggia ,anche con fenomeni intensi.

La seconda fase "tra martedì 22 e venerdì 25 ottobre" sarà caratterizzata da "bel tempo ma anche nebbia nelle valli del centro-nord" a causa di "un vasto anticiclone atlantico esteso fino all'est europeo". La terza fase, tra il 26 e il 31 di ottobre, sarà all'insegna di "un piovoso ciclone atlantico" che investirà l'Italia "richiamando venti freddi dai Balcani". Il risultato? Piogge ma anche nevicate a quote inferiore ai 1.500 metri". In questo periodo avremo a che fare con un brusco crollo delle temperature, conclude Giuliaci, che scenderanno di 5-7 gradi su tutta l'Italia.