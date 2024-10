Meteo, pietra tombale sui giorni di sole. Sottocorona: ecco due perturbazioni, non c'è tregua

16 ottobre 2024 a

Parola fine a quel godibile sole che ha caratterizzato gli scorsi giorni? Sembra proprio di sì, almeno secondo Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che espone le previsioni meteo nel suo quotidiano appuntamento: “Ieri avevamo visto subito a ovest dell’Italia, in Francia, sulla Penisola Iberica e vicino Atlantico, un gran movimento di nuvole e perturbazioni, avevamo detto ‘noi siamo sul confine ma qualcosa passa’. Come si è organizzata tutta quella zona di maltempo? Prima perturbazione, poi seconda perturbazione, una ci interessa oggi, l’altra ci interessa domani, insomma la via ormai è questa”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, mercoledì 16 ottobre, nella prima parte della giornata fenomeni anche molto intensi sulle zone di nord ovest, ma a differenza di come si era visto ieri localmente intensi anche verso le zone di nord est, sull'alta Toscana. Poi sul resto del centro piogge ma meno intense e al sud neanche le piogge. Tutto questo si sposta, abbastanza velocemente, per cui nel pomeriggio, le piogge previste da metà giornata fino alla mezzanotte, si spostano anche intense sulle zone di nord est, ma anche sulle regioni del centro e in parte quelle del sud. Non si scherza perché anche qua i fenomeni sono intensi. Schiarite sul nord ovest e schiarite, o comunque attenuazione dei fenomeni, in Sardegna, qualche pioggia comincia a interessare anche il sud per esempio la Sicilia, quindi è una situazione, un passaggio di maltempo, che smuove anche quella zona molto statica del sud dove di piogge non ne arrivavano. Nella giornata di domani, giovedì 17 ottobre, quel maltempo si allontana e sparisce, se ne forma un altro, la seconda perturbazione e dovrebbe prendere inizialmente nella giornata soltanto le zone di nord ovest. Ma qualche pioggia c'è anche sul nord est, meno fenomeni o qualche pioggia soltanto debole al centro e poco o nulla al sud. Quindi è un tempo che si è in qualche modo sbloccato, si muove anche abbastanza velocemente. Nella giornata di venerdì 18 ottobre di nuovo questo maltempo si sposta a prendere il centro, quindi sono quasi due situazioni molto simili che si ripresentano a distanza di trentasei ore circa l’una dall’altra. Quindi di nuovo maltempo al nord e al centro e invece al sud solo qualche pioggia non troppo intensa”.

Sottocorona si dedica infine alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora piuttosto alte al sud, ma alte significa 24-25-26 gradi non oltre i 30 come qualcuno aveva sparato. Al nord si raggiungono con difficoltà i 20 gradi. La tendenza di queste temperature massime nella giornata di domani è in leggero aumento, quindi un po' di recupero al nord, in parte al centro, leggere diminuzioni dove oggi sono più alte, quindi anche al sud riscenderanno su valori un po' più normali, non subito perché non è un gran grande salto”.