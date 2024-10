Meteo, l'ottobrata lascia spazio al maltempo: le conseguenze della vasta saccatura atlantica

16 ottobre 2024 a

Ottobrata ormai agli sgoccioli, con le temperature al di sopra della media, incalzata dall’imminente fase di maltempo. Già oggi si vedrà un peggioramento meteo sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali anche intensi. Nei prossimi giorni una vasta saccatura atlantica si muoverà verso il Mediterraneo occidentale innescando una forte risalita di correnti umide che porteranno maltempo su tutta la Penisola. Fino alla giornata di sabato 19 ottobre condizioni di tempo instabili o perturbate con possibilità anche di nubifragi specie su Liguria e Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque un weekend inizialmente perturbato, possibile graduale miglioramento nel corso di domenica 20 ottobre. In vista della terza decade di ottobre ecco che si evidenzia una ripresa del getto polare potrebbe portare nuovamente l’anticiclone a distendersi lungo i paralleli abbracciando buona parte del Mediterraneo almeno per qualche giorno.

Queste le previsioni meteo per domani.

AL NORD - Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, asciutto altrove. Al pomeriggio attese piogge più intense specie sulla Liguria. In serata maltempo in estensione sulle altre regioni, con fenomeni a carattere temporalesco su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO - Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge che insistono sulla Toscana. In serata e in nottata è atteso il transito di una linea temporalesca da ovest verso est, con fenomeni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sulla Sardegna. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità in prevalenza irregolare e ampie schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime in rialzo. Massime stabili o in lieve calo sulle isole, stazionarie o in aumento altrove.