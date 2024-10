Uragano Milton "il peggiore degli ultimi 100 anni". Biden: "Partite subito"

08 ottobre 2024 a

"Partite immediatamente, è una questione di vita o di morte": sono le parole che Joe Biden ha scandito, parlando oggi alla Casa Bianca, dell’uragano Milton, che ha un potenziale "devastante", come la peggiore tempesta in Florida degli ultimi 100 anni. L’appello del presidente è rivolto agli abitanti delle zone sotto ordine di evacuazione. "Chiedo a tutti, veramente tutti, quelli che si trovano sulla traiettoria dell’uragano Milton di ascoltare le autorità locale e seguire le istruzioni di sicurezza", ha continuato il presidente Usa, assicurando che la sua amministrazione sta lavorando con i governatori degli stati interessati.

A una domanda sul repubblicano Ron DeSantis, ha risposto che "il governatore della Florida sta collaborando, ha detto di aver ricevuto tutto quello di cui ha bisogno. Con qualcuno c’è stato un inizio difficile - ha aggiunto - ma ogni governatore dalla North Carolina alla Florida è pienamente collaborativo e comprende che si tratta di un gioco di squadra". Il presidente ha avuto invece parole severe con cui diffonde disinformazione sull’emergenza: "Quelli che lo fanno cercano di danneggiare l’amministrazione, è un comportamento anti-americano, veramente. La gente è terrorizzata, sa che è in gioco la loro vita, tutto quello per cui hanno lavorato, quello che posseggono, quello che per loro ha valore".

Stando all’ultimo aggiornamento pubblicato dal Centro nazionale per gli uragani, Milton è attualmente classificato come un uragano di Categoria 4, con venti la cui velocità arriva fino a 241 chilometri orari. Le autorità hanno affermato che i venti nell’atmosfera potrebbero indebolire ulteriormente Milton, che però dovrebbe rimanere "estremamente pericoloso" una volta che raggiungerà le coste orientali della Florida.