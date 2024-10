Emilia Romagna, torna la paura: il fiume Lamone esonda di nuovo

04 ottobre 2024 a

Torna la paura in Emilia Romagna. Il fiume Lamone ha esondato la scorsa notte nel Ravennate a Traversara di Bagnacavallo, nello stesso punto della rotta dello scorso 19 settembre, quando tutta la frazione è stata completamente allagata. L’acqua, secondo quanto rende noto l’amministrazione comunale, ha invaso i campi. Tutta la zona era stata evacuata per precauzione già dal pomeriggio di ieri. «I mezzi di cantiere sono al lavoro e il Comune di Bagnacavallo ricorda che la frazione di Traversara deve restare evacuata come da ordinanza - ricorda il presidente della provincia, Michele de Pascale -, chiedendo ai residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova di portarsi immediatamente ai piani alti evacuando i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati. Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna la situazione rimane monitorata e al momento sotto controllo».

Il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, ma la situazione viene tenuta sotto controllo. «Il livello del fiume si sta lentamente abbassando - scrive il Comune in una nota -. L’acqua proveniente dalla falla sull’argine a Traversara continua a trafilare nei campi attraverso la zona rossa, fino a scolare nel fosso Barbavera. Si continua a lavorare anche sul cantiere della rotta, per ridurre la falla. Sono sul campo i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale. A tutti si raccomanda di non avvicinarsi alle zone interessate dagli allagamenti, prestare la massima attenzione e mettere in atto le misure di salvaguardia personale».