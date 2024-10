Meteo Giuliacci, "piogge abbondanti e temperature giù". In quali regioni

03 ottobre 2024 a

a

a

Il tempo è cambiato. Un'importante "perturbazione di origine atlantica" ha raggiunto l'Italia e ha scatenato una nuova fase di maltempo, che "coinvolge principalmente il Centro-Nord, ma che non risparmierà neanche il Sud e le Isole Maggiori". Lo anticipa il team di meteogiuliacci.it nell'ultimo bollettino. Che cosa dobbiamo aspettarci? "Piogge abbondanti, venti forti e un significativo abbassamento delle temperature" sono assicurati.

Scatta l'allerta in cinque regioni: nubifragi, grandinate e forti venti

A essere colpite, come premesso, saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord. "Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio subiranno gli effetti di intense piogge che potrebbero durare un paio di giorni", hanno scritto gli esperti. Per quanto riguarda un possibile ritorno della neve, le zone in cui potrebbero cadere i primi fiocchi sono quelle del Piemonte, della Lombardia e del Trentino-Alto Adige. "Queste aree vedranno un accumulo consistente di neve, che segnerà l'inizio anticipato della stagione invernale per molte località montane", hanno scritto.

Che inverno ci aspetta? Giuliacci: "Uno dei più...". Le prime tendenze

Un peggioramento delle condizioni meteo si registrerà anche al Sud. Piogge intense e temporali localmente forti colpiranno "la Campania, la Sicilia e la Sardegna". "Anche in Calabria e Puglia si osserverà un abbassamento delle temperature, ma l'intensità delle piogge sarà minore rispetto al Centro-Nord", si legge. Dopo questa fase di maltempo, però, è atteso "un temporaneo miglioramento grazie all'azione dell'Alta Pressione che si stabilizzerà sull'Europa meridionale", hanno concluso.