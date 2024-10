Meteo, che inverno ci aspetta? Giuliacci: "Uno dei più...". Le prime tendenze

03 ottobre 2024 a

La pioggia e il crollo delle temperature risvegliano in molti il desiderio dell'arrivo dell'inverno. È naturale, quindi, iniziare a chiedersi come sarà. Il colonnello Mario Giuliacci ha iniziato ad anticipare qualche curiosità. Se prima si trattava della stagione "del gelo e della neve", negli ultimi anni la presenza di "quel clima rigido" per cui è conosciuta non è stata sempre registrata. "L'aumento delle temperature medie planetarie ha reso anche i nostri inverni mediamente più miti, e in effetti tutti i cinque inverni più caldi dagli anni ‘50 a oggi si concentrano nel nuovo millennio", ha spiegato. Stando alla tendenza descritta dai modelli climatici, "l'inverno di quest'anno dovrebbe risultare più caldo della media climatica, ma senza anomalie marcate, e questo significa che dovrebbe risultare più freddo dell'anno scorso e, forse, uno dei più rigidi degli ultimi anni", ha precisato l'esperto.

